ucraina fotoreporter francese ucciso da un drone

Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso in Ucraina da un drone. Lo hanno rivelato le Federazioni internazionale ed europea dei Giornalisti, l’IFJ e l’EFJ, esprimendo le condoglianze alla famiglia dell’uomo. In una nota si legge che «condannano questo crimine di guerra e chiedono alle autorità di avviare un’indagine per identificare i responsabili». I fatti risalgono alle 9.20 del 3 ottobre. Nello stesso attacco è rimasto ferito anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko. Lallican ha pubblicato molti lavori in giornali di livello nazionale e internazionale come Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt. 🔗 Leggi su Lettera43.it

