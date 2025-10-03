Ucraina fotoreporter francese ucciso da un drone | è la prima volta
(Adnkronos) – Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lo ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, spiegando che il fotoreporter "documentava le conseguenze della guerra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - fotoreporter
Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone
Guerra Ucraina, fotoreporter francese ucciso in raid con drone nel Donbass. LIVE
Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha lasciato la missione della Global Sumud Flotilla. Niccolò, dove ti trovi adesso? Sono a Creta, in un porticciolo vicino Lerapetra, tornerò in Italia. Devo portare avanti l’altra missione umanitaria che svolgo in Ucraina e p - facebook.com Vai su Facebook
Fotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Riporta msn.com
Un giornalista francese, Antoni Lallican, ucciso da un drone in Ucraina. Cosa è successo - Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso venerdì mattina, alle 9:20 ora locale, in un attacco di droni nella regione del Donbass. Secondo tg.la7.it