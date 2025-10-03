Ucraina fotoreporter francese ucciso da un drone | è la prima volta

(Adnkronos) – Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lo ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, spiegando che il fotoreporter "documentava le conseguenze della guerra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

ucraina fotoreporter francese uccisoFotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Riporta msn.com

ucraina fotoreporter francese uccisoUn giornalista francese, Antoni Lallican, ucciso da un drone in Ucraina. Cosa è successo - Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso venerdì mattina, alle 9:20 ora locale, in un attacco di droni nella regione del Donbass. Secondo tg.la7.it

