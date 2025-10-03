Ucciso sulla sedia a rotelle il disabile che criticava l' estremismo islamico arrestato ad Andria l' omicida

Arrestato ad Andria un cittadino algerino ricercato in Europa per omicidio premeditato a sfondo religioso. Indagini in corso sui complici.

L’attuale indagato è stato identificato grazie da una impronta lasciata su una gamba della sedia utilizzata per fracassare il cranio della vittima - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso sulla sedia a rotelle il disabile che criticava l'estremismo islamico, arrestato ad Andria l'omicida - Arrestato ad Andria un cittadino algerino ricercato in Europa per omicidio premeditato a sfondo religioso.

