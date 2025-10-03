Ucciso da un drone un fotoreporter francese l’agguato russo contro Antoni Lallican e un collega ferito nel Donbass

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. L’Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, ha riferito che il collega stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lallican, aggiungono, «documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass ». Hans Lucas, l’agenzia per cui lavorava il fotoreporter, ha precisato che Lallican si era già recato in Ucraina diverse volte dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ucciso - drone

Gaza, Hussam al-Masri ucciso con drone all'ospedale Nasser di Khan Younis, ipotesi attacco "pianificato" da Israele, per Idf il reporter "informatore di Hamas" - RETROSCENA

No, Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone

Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone

ucciso drone fotoreporter franceseGuerra in Ucraina, morto il fotoreporter francese Antoni Lallican: è il primo giornalista ucciso dai droni russi - È il primo giornalista ucciso da un drone nel conflitto ... ilfattoquotidiano.it scrive

ucciso drone fotoreporter franceseFotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Drone Fotoreporter Francese