Ucciso da un drone un fotoreporter francese l’agguato russo contro Antoni Lallican e un collega ferito nel Donbass
Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso questa mattina in un attacco con un drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. L’Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, ha riferito che il collega stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lallican, aggiungono, «documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass ». Hans Lucas, l’agenzia per cui lavorava il fotoreporter, ha precisato che Lallican si era già recato in Ucraina diverse volte dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Open.online
Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone
Il fotografo francese Antoni Lallican è stato ucciso da un drone in Ucraina
Guerra in Ucraina, morto il fotoreporter francese Antoni Lallican: è il primo giornalista ucciso dai droni russi
Fotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra»