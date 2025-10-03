Uccise il compagno davanti al figlio con una coltellata a San Severo | ora è accusata di omicidio
Dopo 7 mesi è arrivata la svolta sulla morte di Mario La Pietra, il 30enne di San Severo deceduto il 5 marzo scorso dopo essere stato colpito con una coltellata all’addome. In manette, con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo con la vittima, è finita la moglie, Soccorsa Marino, che inizialmente aveva parlato di una "tragica fatalità". Le cose però per la procura di Foggia stanno diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
