Uccise il compagno con una coltellata arrestata dopo 5 mesi | Soccorsa Marino parla di fatto accidentale ma gli inquirenti non le credono
La sua versione, che parlava di un gesto accidentale, non aveva convinto gli investigatori già nell’imminenza del fatto, ma ora, dopo cinque mesi, con gli esiti dell’autopsia, le intercettazioni e qualche testimonianze gli inquirenti sono convinti che Soccorsa Marino, 30enne di San Severo abbia voluto uccidere con una coltellata all’addome il suo compagno e convivente, Mario La Pietra. Per questo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
