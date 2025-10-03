La sua versione, che parlava di un gesto accidentale, non aveva convinto gli investigatori già nell’imminenza del fatto, ma ora, dopo cinque mesi, con gli esiti dell’autopsia, le intercettazioni e qualche testimonianze gli inquirenti sono convinti che Soccorsa Marino, 30enne di San Severo abbia voluto uccidere con una coltellata all’addome il suo compagno e convivente, Mario La Pietra. Per questo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Uccise il compagno con una coltellata", arrestata dopo 5 mesi: Soccorsa Marino parla di fatto accidentale, ma gli inquirenti non le credono