Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito il giallo di Dolores Dori | era stata abbandonata in fin di vita davanti all’ospedale

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era stata scaricata davanti allospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ferita da tre colpi d’arma da fuoco all’addome. Per Dolores Dori, 44 anni, residente a Vicenza, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne la morte attorno alle 19 di giovedì 2 ottobre. A indagare sul caso sono i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dal sostituto procuratore Francesca Sussarellu. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza in zona per ricostruire il percorso della vittima e identificare l’auto dalla quale è stata scaricata. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: uccisa - colpi

