Uccisa a colpi di pistola la sorella di un pentito il giallo di Dolores Dori | era stata abbandonata in fin di vita davanti all’ospedale
Era stata scaricata davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ferita da tre colpi d’arma da fuoco all’addome. Per Dolores Dori, 44 anni, residente a Vicenza, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne la morte attorno alle 19 di giovedì 2 ottobre. A indagare sul caso sono i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dal sostituto procuratore Francesca Sussarellu. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza in zona per ricostruire il percorso della vittima e identificare l’auto dalla quale è stata scaricata. 🔗 Leggi su Open.online
