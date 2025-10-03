uccide un uomo per motivi religiosi in francia poi fugge in italia

È stato fermato ad Andria, nella provincia BAT, un cittadino algerino sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunal de Grand Istance de Lyon in Francia, in quanto ritenuto responsabile del reato di omicidio premeditato, aggravato da motivazioni religiose. È accusato di aver ucciso un cittadino iracheno con disabilità appartenente alla comunità cristiana assira di Lione lo scorso 10 settembre. La vittima è stata attesa sotto la sua abitazione e accoltellata mortalmente alla gola mentre si trovava sulla sua sedia a rotelle: in quel momento stava registrando un video su "TikTok". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

