Uccide il marito con un coltello da cucina davanti al figlio di un anno | Soccorsa Marino arrestata dopo 7 mesi

Soccorsa Marino è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario del compagno, Mario La Pietra avvenuto il 5 marzo scorso, mentre i due -entrambi 30enni -. 🔗 Leggi su Leggo.it

