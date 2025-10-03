Bologna sta vivendo una nuova stagione di trasformazioni urbane, dove passato e futuro si incontrano per dare vita a spazi abitativi sostenibili e innovativi. In questo contesto, il quartiere Navile è oggi un vero laboratorio urbano: un’area che sta cambiando volto grazie a progetti di rigenerazione che restituiscono valore al territorio e aprono nuove prospettive per la comunità. In via Martiri di Monte Sole, sta prendendo forma Two Palace, il nuovo complesso residenziale che coniuga architettura moderna, efficienza energetica e qualità della vita, con consegna prevista per dicembre 2026. Oltre la semplice architettura Two Palace nasce dalla riqualificazione dell’ex sede ENEA, un edificio che torna a nuova vita trasformandosi in un complesso residenziale esclusivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Two Palace: vivere il futuro nel cuore di Navile