Twilight e il suo valore | la difesa del regista bill condon contro le critiche

Da oltre dieci anni dalla conclusione della saga cinematografica, il regista Bill Condon ha espresso una posizione di difesa nei confronti della serie Twilight, sottolineando come molte critiche abbiano frainteso il suo significato. Basata sui best-seller di Stephenie Meyer, la serie ha avuto un impatto culturale notevole, con protagonisti Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner in un triangolo amoroso tra umani, vampiri e lupi mannari. Nonostante le recensioni contrastanti, i film hanno incassato oltre tre miliardi di dollari.

