Twilight 20 anni dopo I vampiri sono i nuovi sex symbol

Ci sono compleanni che non appartengono a una persona, ma a un intero immaginario collettivo. Venti anni fa, il 5 ottobre 2005, Twilight faceva la sua comparsa sugli scaffali delle librerie americane e, senza saperlo, decretava la metamorfosi definitiva del vampiro: da creatura dell’incubo a sex symbol planetario. Non era la prima volta che la letteratura e il cinema provavano a riscrivere il mito nato con Dracula di Bram Stoker, ma mai nessuno l’aveva fatto con tanta efficacia pop. Edward Cullen non camminava nei corridoi di castelli gotici, ma nei corridoi di un liceo di provincia; non dormiva in bare di legno, ma in stanze bianche e immacolate; non era predatore, ma amante trattenuto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Twilight 20 anni dopo. I vampiri sono i nuovi sex symbol

