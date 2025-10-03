TV QLED compatto con Android TV | il modello TCL da 32 pollici costa meno di 180€

TCL 32V5C QLED da 32" con Android TV in offerta su Amazon a 179€. Tecnologia QLED, HDR, Google Cast e risparmio di 40€ sul prezzo di listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - TV QLED compatto con Android TV: il modello TCL da 32 pollici costa meno di 180€

In questa notizia si parla di: qled - compatto

