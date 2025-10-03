Tv | morto a 76 anni Remo Girone tra i protagonisti de ‘La Piovra’

Torino, 3 ott. (LaPresse) – E’ morto a 76 anni Remo Girone, l’attore diventato famoso per lo sceneggiato televisivo ‘La Piovra’. A quanto si apprende Girone è scomparso nella sua abitazione di Monaco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tv: morto a 76 anni Remo Girone, tra i protagonisti de ‘La Piovra’

In questa notizia si parla di: morto - anni

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni

Remo Girone, morto a 76 anni l’attore de La Piovra - X Vai su X

Incidente a #CerianoLaghetto: morto un uomo di 77 anni - facebook.com Vai su Facebook

Morto Remo Girone, l’attore aveva 76 anni. Divenne famoso con «La Piovra» in tv - È scomparso a 76 anni Remo Girone, attore di teatro, cinema e televisione che ha segnato la storia della serialità italiana. Scrive superguidatv.it

E' morto Remo Girone, l'attore aveva 76 anni - Attore dal carisma magnetico, volto indimenticabile di Tano Cariddi della serie tv 'La Piovra', è morto improvvisamente nella sua casa nel ... Segnala msn.com