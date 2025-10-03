2025-10-03 21:41:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Fuori Rabiot, dentro Koopmeiners e Douglas Luiz. Detta così, oggi, suona quasi come una barzelletta. Un’operazione invecchiata male, che diventerebbe ancor più iconica e emblematica qualora Adrien dovesse decidere il big match di sabato all’Allianz. La verità è che all’alba dell’estate 2024 era davvero difficile – per non dire impossibile – ascrivere un simile passaggio di testimone come un downgrade per il centrocampo bianconero. L’olandese arrivava da un’annata super con l’ Atalanta, condita da 15 gol e 7 assist fra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – da Motta a Tudor sono finiti gli alibi