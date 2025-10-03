Tuttosport contro McTominay ma a Napoli hanno capito tutto

Puntuale come un orologio, con il Napoli primo in classifica, arriva da Torino il tentativo di creare un problema dove non c’è. L’edizione odierna di Tuttosport mette nel mirino nientemeno che Scott McTominay, l’MVP dello scorso campionato, colpevole, a loro dire, di non essere “più decisivo” da quando gioca al fianco di un certo Kevin De Bruyne. Un’analisi non solo superficiale, ma che dimostra di non aver capito nulla della grandezza di questo giocatore e di questo Napoli. L’Accusa: McTominay “Snaturato” e “Spento”. Secondo il quotidiano, Conte avrebbe “snaturato” l’assetto della squadra per far coesistere i suoi centrocampisti, relegando McTominay a una “posizione defilata” che ne ha “azzerato la capacità realizzativa”. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Tuttosport contro McTominay, ma a Napoli hanno capito tutto

