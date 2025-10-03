Tutto pronto per il derby Cesena-Reggiana dubbio Bisoli Mignani | Le motivazioni fanno la differenza
Tutto pronto per il derby molto sentito Cesena-Reggiana, squadre in campo al Manuzzi sabato alle ore 19:30, è la settima giornata del campionato di B. In dubbio Bisoli, il Cavalluccio deve riscattare la brutta sconfitta di Frosinone.Queste le parole di mister Michele Mignani riportate dal sito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: tutto - pronto
Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena
Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma
A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza
Tutto pronto per gli impegni della Nazionale italiana L’Italia di Gennaro #Gattuso sarà impegnata contro l’Estonia sabato 11 ottobre e contro Israele il 14 ottobre! Ecco i convocati del CT - X Vai su X
Tutto pronto per la presentazione del libro "Gli album delle fotografie di Sora-13 gennaio 1915 di Cosimo Spassiani. L'evento si terrà sabato 4 ottobre 2025, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. La presentazione è patrocinata - facebook.com Vai su Facebook
L’atteso derby tra Cesena e Reggiana su Dazn anche in modalità gratuita - romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Si legge su tuttosport.com
RdC - Cesena, verso il derby per ripartire. Si torna alla formazione titolare - Si torna alla formazione titolare", titola il Resto del Carlino. tuttob.com scrive