Tutto pronto per il derby molto sentito Cesena-Reggiana, squadre in campo al Manuzzi sabato alle ore 19:30, è la settima giornata del campionato di B. In dubbio Bisoli, il Cavalluccio deve riscattare la brutta sconfitta di Frosinone.Queste le parole di mister Michele Mignani riportate dal sito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Tutto pronto per il derby Cesena-Reggiana, dubbio Bisoli. Mignani: "Le motivazioni fanno la differenza" - Reggiana, squadre in campo al Manuzzi sabato alle ore 19:30, è la settima giornata del campionato di B. Secondo cesenatoday.it

tutto pronto derby cesenaSerie B, Cesena-Reggiana: al 'Manuzzi' il derby emiliano-romagnolo - Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 19:30, l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi ospiterà il derby emiliano- Si legge su tuttomercatoweb.com

