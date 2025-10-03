Tutto lo sport di DAZN con tutta la Serie A 2025 2026 in offerta a soli 19,99€ al mese

DAZN propone fino al 5 ottobre 2025 (salvo proroghe) un'offerta per seguire tutta la Serie A e il resto dell'offerta DAZN 20252026 in diretta in a soli 19,99€ al mese con un risparmio di 300€! Con questa offerta mantieni la totale flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso.



tutto sport dazn tuttaDAZN Full e MyClubPass sono in offerta fino al 5 ottobre - Particolarmente interessante la promo relativa al pass che consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore. Da punto-informatico.it

tutto sport dazn tuttaL’atteso derby tra Cesena e Reggiana su Dazn anche in modalità gratuita - romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Lo riporta tuttosport.com

