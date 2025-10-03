tutti uniti a difesa dei pendolari frecciarossa beffa per sarzana

Sarzana, 3 ottobre 2025 – Maggioranza e opposizione si sono unite in difesa dei pendolari della tratta ferroviaria fra Sarzana-Genova. Per la prima volta dall’insediamento della giunta Ponzanelli bis, le due mozioni – quella principale presentata dai gruppi di minoranza (Partito democratico e Sarzana Protagonista) e quella incidentale della maggioranza, sottoscritta dai gruppi Cristina Ponzanelli sindaco, Lega, FdI, Forza Italia e Vince Liguria. Sarzana Noi Moderati, sono state approvate all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale. L’obiettivo, condiviso dall’intera assemblea, è contrastare l’aumento dei costi di viaggio stabilito da Trenitalia e cercare di reintrodurre la fermata di Sarzana nel percorso della Freccia Rossa Torino Porta Nuova-Roma, molto utilizzata dai pendolari di Sarzana e dell’intera Val di Magra per rientrare a casa nel tardo pomeriggio dopo una giornata trascorsa al lavoro o all’università. 🔗 Leggi su Lanazione.it

