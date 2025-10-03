Tutti i Rolex di Leonardo DiCaprio indossati fino a ora

In occasione dell'uscita del film Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, in cui Leonardo DiCaprio interpreta un rivoluzionario fabbricante di bombe con problemi di memoria, noi appassionati di orologi pensiamo meno alle bombe a orologeria e più a ciò che ticchetta al polso di Leo. Vale a dire: com'è diventato l'uomo Rolex più affascinante di Hollywood. Prima di addentrarci nel dettaglio dei segnatempo che ha indossato, parliamo del perché. Se c'è una cosa che DiCaprio sa fare (oltre a svapare aggressivamente mentre evita le foto con i venticinquenni), è creare una buona narrazione vecchio stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutti i Rolex di Leonardo DiCaprio indossati fino a ora

Vendeva borse, Rolex e profumi su TikTok, ma erano tutti prodotti falsi: maxi sequestro a Foligno

Vendeva Rolex e Cartier in centro, ma erano tutti falsi: denunciato

Vendeva Rolex e Cartier in centro, ma erano tutti falsi: denunciato

Leonardo DiCaprio nel 2025 ha indossato parecchi Rolex, eccoli tutti - Con l'aiuto di uno dei migliori esperti di orologi del settore, analizziamo tutti i momenti salienti dell'attore di Una battaglia dopo l'altra nel suo anno di debutto come testimonial ufficiale Rolex. Secondo gqitalia.it

Leonardo DiCaprio ha preso molto seriamente il suo nuovo ruolo da Rolex indossando un rarissimo Rolex Daytona - Leonardo DiCaprio è una leggenda di Hollywood, un convinto sostenitore dell'ambiente, un fan sfegatato dei Los Angeles Lakers e, dal mese scorso, anche un appassionato di Rolex. Riporta gqitalia.it