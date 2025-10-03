Tutti i prossimi film horror basati sui classici film della Disney

Steamboat Willie è diventato di pubblico dominio nel 2024 e, in seguito, abbiamo avuto un bel po’ di film con il suo aspetto ma non la sua voce, diventata di pubblico dominio nel 2025. L’elenco degli slasher in stile Topolino include The Mouse Trap del 2024, così come Screamboat del 2025, Mouse of Horrors e Mouseboat Massacre. Una lista di film che continuerà e continua a crescere. Ma lo stesso, Popeye (braccio di ferro), da quando è diventato di pubblico dominio nel 2025, ha ricevuto un adattamento cinematografico, proprio come Topolino e Winnie-the-Pooh prima di lui. Per quanto riguarda il 2026, anche Betty Boop, Nancy Drew e il cane Pluto della Disney stanno per avere le loro versioni cinematografico, quasi tutte di stampo horror anche se nulla è confermato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

