Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre | i convocati di Gattuso e le ultime su Bremer

Calciomercato.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è chiusa la tre giorni europea con la Roma che non sorride: tonfo all’Olimpico dei giallorossi, sconfitti dal Lille. Sempre in Europa League, il Bologna  non va oltre il pari casalingo contro il Friburgo. Bene invece la Fiorentina, che ha regolato 2-0 il Sigma Olomuc in Conference. Juve-Milan, le ultime su Bremer (LaPresse) – Calciomercato.it Questa sera riparte invece subito il campionato di Serie A, con l’anticipo del ‘Bentegodi’ tra Verona e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

tutte le notizie di venerd236 3 ottobre i convocati di gattuso e le ultime su bremer

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di venerdì 3 ottobre: i convocati di Gattuso e le ultime su Bremer

In questa notizia si parla di: tutte - notizie

Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 18 luglio

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio

Cerca Video su questo argomento: Tutte Notizie Venerd236 3