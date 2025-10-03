Tutta un’altra Musica | la Fondazione Il Canto di Virgilio rilancia Napoli tra memoria e sperimentazione

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 la rassegna presenta nove appuntamenti e oltre venti artisti, con omaggi a Franco Battiato e a Diego Armando Maradona. Un festival che intreccia linguaggi. La Fondazione Il Canto di Virgilio inaugurerà il 4 ottobre la terza edizione di Tutta un’altra Musica, una rassegna concertistica pensata per attraversare stili e sensibilità differenti e per creare dialoghi fra memoria e contemporaneità. Con nove appuntamenti distribuiti tra ottobre e dicembre, il cartellone si propone come cruciale spazio di incontro tra ricerca, teatro musicale e repertorio colto, offrendo al pubblico un percorso culturale articolato e di alto profilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

tutta un8217altra musica la fondazione il canto di virgilio rilancia napoli tra memoria e sperimentazione

© Anteprima24.it - Tutta un’altra Musica: la Fondazione Il Canto di Virgilio rilancia Napoli tra memoria e sperimentazione

In questa notizia si parla di: tutta - altra

Da Toscanini a Furtwängler: tutta un'altra musica

Non chiamatela lasagna, il timballo abruzzese è tutta un’altra cosa: la storia di un grande piatto

Sinner ha una nuova Ferrari, la 812 Competizione, tutta un’altra storia rispetto alla Purosangue

tutta un8217altra musica fondazioneA Napoli 'Tutta un'altra Musica', omaggi a Battiato e Maradona - Al via dal 4 ottobre a Napoli la terza edizione di "Tutta un'altra Musica", rassegna concertistica della Fondazione Il Canto di Virgilio in programma fino al 14 dicembre. ansa.it scrive

tutta un8217altra musica fondazioneAl via terza edizione di 'Tutta un'altra Musica', omaggi a Battiato e Maradona - La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta la terza edizione di Tutta un’altra Musica – Rassegna concertistica, in programma dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione a Napoli ... Scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tutta Un8217altra Musica Fondazione