Tempo di lettura: 3 minuti Dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 la rassegna presenta nove appuntamenti e oltre venti artisti, con omaggi a Franco Battiato e a Diego Armando Maradona. Un festival che intreccia linguaggi. La Fondazione Il Canto di Virgilio inaugurerà il 4 ottobre la terza edizione di Tutta un’altra Musica, una rassegna concertistica pensata per attraversare stili e sensibilità differenti e per creare dialoghi fra memoria e contemporaneità. Con nove appuntamenti distribuiti tra ottobre e dicembre, il cartellone si propone come cruciale spazio di incontro tra ricerca, teatro musicale e repertorio colto, offrendo al pubblico un percorso culturale articolato e di alto profilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tutta un’altra Musica: la Fondazione Il Canto di Virgilio rilancia Napoli tra memoria e sperimentazione