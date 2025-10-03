Tutela dei minori e prevenzione | incontro tra la Garante dell’Infanzia del Lazio e il Procuratore di Cassino

Rafforzare la collaborazione istituzionale per proteggere i minorenni e potenziare le azioni di prevenzione nei contesti più fragili. Sono stati questi i temi chiave al centro dellincontro svoltosi ieri presso il Tribunale di Cassino tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

