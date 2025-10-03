Turtle Beach presenta la nuova tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro per gamer competitivi

Turtle Beach continua a spingere sul mercato PC con due nuove periferiche pensate per i giocatori più esigenti: la tastiera meccanica Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro. Entrambi i prodotti, già disponibili in preorder, saranno lanciati ufficialmente il 13 ottobre 2025. La Vulcan II TKL è una tastiera compatta senza tastierino numerico, ideale per chi gioca a FPS e MOBA e vuole più spazio per i movimenti del mouse. Monta switch TITAN HS pre-lubrificati e hot-swap, schiuma fonoassorbente, piastra superiore in alluminio spazzolato e supporta illuminazione RGB per tasto singolo sincronizzata con l'app Swarm II.

In questa notizia si parla di: turtle - beach

