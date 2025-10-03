Turnover Juve Tudor inventa a ogni partita una nuova formazione | ma chi sono i titolari di questa squadra? Dal discorso attaccanti passando per la gestione dei singoli | il punto
Turnover Juve, Tudor inventa a ogni partita una nuova formazione: l’analisi sui giocatori utilizzati. Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Per ragionare sull’evoluzione (o involuzione, vedendo i 4 pareggi tra campionato e Champions League che hanno fatto seguito alle 3 vittorie consecutive dell’inizio) converrebbe ripartire dallo start. Ovvero, dall’undici che Igor Tudor aveva presentato nella gara di debutto in campionato, quando all’Allianz Stadium era arrivato il Parma. Il mercato concluso e perfezionato nelle ultime battute aveva indotto il tecnico croato a puntare su una formazione di garanzia, sul modulo a lui più caro e sulla presenza di un solo nuovo acquisto, il canadese David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
