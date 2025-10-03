Turista travolto e ucciso da un' auto la lettera dei familiari | Da un anno chiediamo ancora giustizia
Da un anno chiedono giustizia. I familiari di Miguel Serrano Cercas, turista spagnolo di 33 anni travolto e ucciso da un’auto in via Domenico Russo a Santa Maria Capua Vetere, invocano una “giustizia esemplare” e una “condanna rapida” per il 20enne indagato per l’omicidio stradale.A un anno dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: turista - travolto
Travolto da auto mentre va in bici in Salento, grave turista campano
Turista morta a Livorno dopo incidente, parla l'autista del bus che ha travolto la coppia statunitense
Gardone Riviera: giocano a fingere di farsi investire, uno viene travolto per davvero. Grave turista
Esondato un torrente che ha travolto un campeggio. Una turista tedesca risulta dispersa, una ventina di persone sono state tratte in salvo Vai su Facebook
Napoli, la turista investita: “Quello scooter mi ha travolto per fuggire dopo uno scippo” - X Vai su X
Travolto e ucciso da un mezzo pirata sull’A4. La vittima era scesa dall’auto in panne per chiedere aiuto - Il 50enne è stato colpito in pieno e sbalzato sulla carreggiata senza che nessuno si fermasse. Segnala quotidiano.net
Alessandro Glavina investito in autostrada, la morte è un mistero: «Quando è stato travolto era sdraiato a terra». Caccia al pirata - La morte di Alessandro Glavina, a più di una settimana dall'incidente avvenuto martedì 23 ... Secondo msn.com