Turista tedesca si smarrisce nella Capitale | soccorsa da due agenti di Polizia

Roma, 3 ottobre 2025 – Era in visita nella Capitale da qualche giorno, ma aveva perso di vista i suoi compagni di viaggio proprio il giorno del volo di rientro per la Germania. È la storia a lieto fine di Isolde, che ha ritrovato il senso dell’orientamento grazie alle premure di due giovani agenti della Polizia di Stato. Tutto è iniziato quando, a causa del copioso afflusso di turisti e pendolari, l’anziana donna si era ritrovata sola a bordo di un autobus. Rapita dalle bellezze monumentali del centro, non si era accorta che il resto del gruppo fosse già sceso ad un’altra fermata. Quando, a quel punto, disorientata e priva di documenti, si è decisa a cercarli per strada, il suo sguardo ha incrociato quello di un automobilista, che, resosi conto della sua difficoltà anche ad interloquire in italiano, si è offerto di accompagnarla presso il vicino XII Distretto di P. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
