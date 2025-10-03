Turismo digitale inclusivo al museo del Monte San Michele di Sagrado
Accessibilità e inclusione sono state al centro delle due giornate pilota che il Consorzio Il Mosaico, insieme all’Università di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DiSPeS) – e al team sloveno di Beletrina, ha recentemente realizzato al Museo del Monte San Michele di Sagrado. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: turismo - digitale
Turismo, Idee per viaggiare punta su digitale e capitale umano
Turismo verde e digitale: l’Europa ridisegna il futuro del settore
L’arte italiana diventa digitale e spinge il turismo
Turismo inclusivo e digitale, successo per i test pilota del progetto DATIS al Museo del San Michele #Sagrado #IlGoriziano - X Vai su X
Due giornate speciali al Museo del Monte San Michele per testare il turismo del futuro: digitale, inclusivo e senza barriere! Il progetto europeo DATIS unisce Italia e Slovenia per costruire percorsi museali accessibili a tutti, con i visitatori protagonisti e co-pr - facebook.com Vai su Facebook
Turismo inclusivo: il progetto Datis porta l’accessibilità digitale al Museo del San Michele - Al Museo del San Michele test pilota del progetto Datis: turismo digitale e inclusivo tra Italia e Slovenia. Scrive nordest24.it
Almaviva porta il turismo digitale al Padiglione Italia di Expo - Le tecnologie digitali come strumento per rendere il turismo più sostenibile, inclusivo e vicino alle persone. Come scrive ansa.it