Turchia arrestato Muhammet Fatih Keles alias Serkan Çiçek per spionaggio per conto del Mossad | sorvegliava ad Istanbul un attivista palestinese

Dopo aver ricevuto 4.000 dollari in criptovaluta il 1° agosto, ha effettuato sopralluoghi nel complesso residenziale indicato, spacciandosi per un potenziale inquilino in cerca di appartamento. Tuttavia, secondo le autorità, non sarebbe riuscito a raccogliere le informazioni richieste dal Mossad. I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Turchia, arrestato Muhammet Fatih Keles alias Serkan Çiçek per “spionaggio per conto del Mossad”: sorvegliava ad Istanbul un attivista palestinese

