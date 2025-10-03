Tumori | Mattarella visita Cnao Pavia ' luogo di speranza e successo speranza' **

Pavia, 3 ott. (Adnkronos) - "Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del personale medico e dei pazienti adulti e pediatrici del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia, dopo aver visitato la struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

