**Tumori | Mattarella visita Cnao Pavia ' luogo di speranza e successo speranza' **
Pavia, 3 ott. (Adnkronos) - "Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del personale medico e dei pazienti adulti e pediatrici del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia, dopo aver visitato la struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: tumori - mattarella
Nominato Alfiere da Mattarella: «La matematica contro i tumori»
Settembre è il mese di sensibilizzazione sui tumori pediatrici #piccoligiganti #pensierodelgiorno - facebook.com Vai su Facebook
**Tumori: Mattarella visita Cnao Pavia, 'luogo di speranza e successo speranza'** - Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del ... Riporta iltempo.it
Il presidente della Repubblica Mattarella a Pavia il 3 ottobre: andrà al Cnao e alla mostra sulla Battaglia di Pavia - In programma la visita al CNAO e alla mostra “Pavia 1525” ai Musei Civici del Castello Visconteo ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it