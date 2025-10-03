Tumori | Mattarella visita Cnao Pavia ' luogo di speranza e successo speranza' 2
(Adnkronos) - Mattarella ha quindi espresso "apprezzamento e ammirazione per quanto qui avviene. Sono venuto per rendere omaggio a chi ha pensato, ideato, avviato, man mano fatto crescere, a chi ha appoggiato, sostenuto e consentito che fosse realizzato questo straordinario progetto", al quale le persone "si dedicano non soltanto con professionalità ma con senso di forte umana solidarietà". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: tumori - mattarella
Nominato Alfiere da Mattarella: «La matematica contro i tumori»
**Tumori: Mattarella visita Cnao Pavia, 'luogo di speranza e successo speranza'**
Settembre è il mese di sensibilizzazione sui tumori pediatrici #piccoligiganti #pensierodelgiorno - facebook.com Vai su Facebook
Tumori: Mattarella visita Cnao Pavia, 'luogo di speranza e successo speranza' (2) - Sono venuto per rendere omaggio a chi ha pensato, ideato, avviato, man mano fatto crescere, a chi ha ap ... iltempo.it scrive
Mattarella: Cnao di Pavia luogo di speranza e di successo della speranza - 'Questo e' un luogo di speranza e di successo della speranza'. Lo riporta ilsole24ore.com