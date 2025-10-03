Tumore al seno | scopri gli esami salva-vita che possono cambiare tutto
L'Aquila - Il tumore al seno resta la neoplasia più diffusa tra le donne, ma diagnosi precoce, marcatori e prevenzione offrono nuove speranze di cura e sopravvivenza. Il tumore al seno, conosciuto anche come carcinoma mammario, è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. Oggi, grazie ai programmi di screening, alle nuove tecniche diagnostiche e a strategie di prevenzione personalizzata, il tasso di sopravvivenza è in costante crescita. Gli esami fondamentali per individuare la malattia includono mammografia, ecografia e, nei casi selezionati, risonanza magnetica. A questi si aggiungono test di approfondimento, come la biopsia, indispensabile per stabilire la natura del nodulo sospetto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
