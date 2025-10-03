Tudor Juve il suo futuro non è in discussione! Non ci sono state conversazioni con altri allenatori | la dirigenza ha questo pensiero sul mister La rivelazione

Juventusnews24.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Juve, il suo futuro non è in discussione: importanti novità dopo le tante voci circolate negli ultimi giorni. Nonostante un periodo di risultati altalenanti e qualche critica di troppo, la panchina di Igor Tudor non è in discussione. A fare chiarezza sulla posizione del tecnico della Juventus è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha smentito categoricamente le voci su presunti contatti tra il club bianconero e altri allenatori. Secondo Romano, la narrazione di un Tudor a rischio è una forzatura mediatica che non corrisponde alla realtà dei fatti. La società, infatti, non ha avviato alcuna conversazione per un eventuale “dopo Tudor” e continua a riporre piena fiducia nel suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor juve il suo futuro non 232 in discussione non ci sono state conversazioni con altri allenatori la dirigenza ha questo pensiero sul mister la rivelazione

© Juventusnews24.com - Tudor Juve, il suo futuro non è in discussione! Non ci sono state conversazioni con altri allenatori: la dirigenza ha questo pensiero sul mister. La rivelazione

In questa notizia si parla di: tudor - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona

tudor juve suo futuroRomano: “Non mi risulta che la Juventus abbia contatto altri allenatori. Lavoro di Tudor riconosciuto dalla dirigenza” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha smentito alcune voci secondo le quali la posizione di Igor Tudor alla Juventus sarebbe in discussione. Da tuttojuve.com

tudor juve suo futuroJuventus, esonero Tudor: scelto il nuovo allenatore - Calciomercato Juventus, la pazienza è agli sgoccioli: la clamorosa presa di posizione scrive la parola fine, addio Tudor. Si legge su juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Suo Futuro