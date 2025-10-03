Tudor Juve il suo futuro non è in discussione! Non ci sono state conversazioni con altri allenatori | la dirigenza ha questo pensiero sul mister La rivelazione
Tudor Juve, il suo futuro non è in discussione: importanti novità dopo le tante voci circolate negli ultimi giorni. Nonostante un periodo di risultati altalenanti e qualche critica di troppo, la panchina di Igor Tudor non è in discussione. A fare chiarezza sulla posizione del tecnico della Juventus è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha smentito categoricamente le voci su presunti contatti tra il club bianconero e altri allenatori. Secondo Romano, la narrazione di un Tudor a rischio è una forzatura mediatica che non corrisponde alla realtà dei fatti. La società, infatti, non ha avviato alcuna conversazione per un eventuale “dopo Tudor” e continua a riporre piena fiducia nel suo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
