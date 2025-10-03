Tudor e i cambi azzeccati | quanto aiuto dai bianconeri subentrati Un dato incredibile sui gol segnati dalla panchina

Tudor e i cambi azzeccati: quanto aiuto dai bianconeri subentrati. La statistica incredibile sui gol segnati dalla panchina. Se la fase difensiva della Juventus di Igor Tudor sta vivendo un periodo di assestamento, c’è un dato che illumina l’attacco bianconero e esalta la gestione del tecnico croato: la straordinaria incisività dei giocatori subentrati. In questo inizio di stagione, ben 7 gol sono arrivati dalla panchina, dimostrando una profondità di rosa e una capacità di Tudor di leggere le partite, inserendo gli uomini giusti al momento opportuno per cambiare il volto del match. Il protagonista assoluto di questa “panchina d’oro” è senza dubbio Dusan Vlahovic, che ha siglato 4 reti partendo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

