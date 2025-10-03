Nel corso di una delle ultime dirette, sul canale YouTube di TvPlay, il nostro ospite Matteo Fantozzi ha parlato della recente partita della Juventus in Champions League. Mercoledì la Vecchia Signora è stata ospite all’ Estadio della Ceramica di Vila-Real affrontando la compagine spagnola di casa, la Juventus a inizio secondo tempo ha prima recuperato la partita, poi è passata in vantaggio a distanza di pochi minuti per poi farsi recuperare al novantesimo minuto. Tudor, che delusione Accusa chiarissima in DIRETTA: “Non può.” (Foto Lapresse) – TvPlay.it Il nostro Fantozzi ha esternato in diretta tutta la sua delusione, l’avvio di stagione dei bianconeri aveva portato positività nell’ambiente e nella tifoseria, le ultime prestazioni però hanno fatto vacillare i giudizi positivi nei loro confronti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Tudor, che delusione | Accusa chiarissima in DIRETTA: “Non può…”