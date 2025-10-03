Tudor che delusione | Accusa chiarissima in DIRETTA | Non può…
Nel corso di una delle ultime dirette, sul canale YouTube di TvPlay, il nostro ospite Matteo Fantozzi ha parlato della recente partita della Juventus in Champions League. Mercoledì la Vecchia Signora è stata ospite all’ Estadio della Ceramica di Vila-Real affrontando la compagine spagnola di casa, la Juventus a inizio secondo tempo ha prima recuperato la partita, poi è passata in vantaggio a distanza di pochi minuti per poi farsi recuperare al novantesimo minuto. Tudor, che delusione Accusa chiarissima in DIRETTA: “Non può.” (Foto Lapresse) – TvPlay.it Il nostro Fantozzi ha esternato in diretta tutta la sua delusione, l’avvio di stagione dei bianconeri aveva portato positività nell’ambiente e nella tifoseria, le ultime prestazioni però hanno fatto vacillare i giudizi positivi nei loro confronti. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: tudor - delusione
Delusione Juve: doppia bocciatura di Tudor
Il tecnico della Juventus Igor Tudor non ha nascosto la sua delusione al termine del pareggio per 2-2 contro il Villarreal. - facebook.com Vai su Facebook
#Koopmeiners delude contro il Villarreal: mai nel vivo del gioco, tanti errori. #Tudor lo difende, ma i dubbi crescono in casa #Juve https://persemprecalcio.it/2025/10/02/juventus-koomeiners-delusione-villarreal/… - X Vai su X
Juventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione - Tudor ha cambiato 6 volte il tridente d’attacco nelle 7 partite disputate finora: per Caressa le continue rotazioni del turnover non aiutano la Juventus ... Segnala sport.virgilio.it