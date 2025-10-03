TS – Tudor fai come Allegri nel 2017! La storia insegna sempre qualcosa | basta solo rispolverarla
2025-10-03 10:17:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: A volte, in fondo, basta solo copiare. Nessun professore lo direbbe mai ai propri alunni, ma la scuola della vita (e del calcio) suggerisce soluzioni semplici a problemi complessi. Ricordate Massimiliano Allegri? La stagione 2016-2017, quella della finale di Champions League a Cardiff, vive un momento di rottura. Quando, cioè, Max modifica poco per stravolgere tutto. A gennaio la Juve cade a Firenze, nella prima di campionato dopo la sosta. Pochi giorni prima si era fatta pure sfilare la Supercoppa Italiana dal Milan. In atto c’è una crisi d’identità: il 3-5-2, certezza granitica di allora, è ormai appassito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: tudor - allegri
Lo voleva Allegri, lo avrà Tudor: Juve, lo prendono per fare uno sgarbo all’ex
Allegri e Tudor, elogio del calcio che sa soffrire (ma vince)
Juve, Tudor a Verona con Yildiz-Vlahovic e senza Bremer. L'obiettivo è fare come Trap e Allegri
? Sfida nella sfida: Tudor vs Allegri, il grande ex Domenica sarà il confronto n°181 tra #Juventus e #Milan in Serie A: 69 vittorie Juve 53 vittorie Milan 58 pareggi @tuttosport #JuveMilan #SerieA - X Vai su X
Il tecnico rossonero commenta il successo di San Siro contro il Napoli e si prepara per la sfida a Tudor #Tuttosport #AcMilan #Allegri - facebook.com Vai su Facebook