TS – Tudor fai come Allegri nel 2017! La storia insegna sempre qualcosa | basta solo rispolverarla

A volte, in fondo, basta solo copiare. Nessun professore lo direbbe mai ai propri alunni, ma la scuola della vita (e del calcio) suggerisce soluzioni semplici a problemi complessi. Ricordate Massimiliano Allegri? La stagione 2016-2017, quella della finale di Champions League a Cardiff, vive un momento di rottura. Quando, cioè, Max modifica poco per stravolgere tutto. A gennaio la Juve cade a Firenze, nella prima di campionato dopo la sosta. Pochi giorni prima si era fatta pure sfilare la Supercoppa Italiana dal Milan. In atto c'è una crisi d'identità: il 3-5-2, certezza granitica di allora, è ormai appassito.

