Trump usa lo shutdown per minacciare il licenziamento di massa dei dipendenti pubblici Chi è il nazionalista cristiano incaricato dei tagli
“Oggi ho un incontro con Russ Vought, quello famoso per il Progetto 2025. Voglio capire quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, lui raccomanda di tagliare, e se questi tagli saranno temporanei o permanenti. Non posso credere che i democratici della sinistra radicale mi abbiano dato questa opportunità senza precedenti”. Il post di Donald Trump su Truth Social, giovedì, potrebbe essere interpretato come una minaccia rivolta ai democratici, un modo per far pressione sui nemici politici e costringerli a votare al Congresso il rifinanziamento del governo federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
