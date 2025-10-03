Trump usa lo shutdown per minacciare il licenziamento di massa dei dipendenti pubblici Chi è il nazionalista cristiano incaricato dei tagli

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Oggi ho un incontro con Russ Vought, quello famoso per il Progetto 2025. Voglio capire quali delle tante agenzie democratiche, la maggior parte delle quali sono una truffa politica, lui raccomanda di tagliare, e se questi tagli saranno temporanei o permanenti. Non posso credere che i democratici della sinistra radicale mi abbiano dato questa opportunità senza precedenti”. Il post di Donald Trump su Truth Social, giovedì, potrebbe essere interpretato come una minaccia rivolta ai democratici, un modo per far pressione sui nemici politici e costringerli a votare al Congresso il rifinanziamento del governo federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump usa lo shutdown per minacciare il licenziamento di massa dei dipendenti pubblici chi 232 il nazionalista cristiano incaricato dei tagli

© Ilfattoquotidiano.it - Trump usa lo shutdown per minacciare il licenziamento di massa dei dipendenti pubblici. Chi è il nazionalista cristiano incaricato dei tagli

In questa notizia si parla di: trump - shutdown

Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Usa, torna rischio shutdown: Trump minaccia licenziamenti federali

Usa a rischio shutdown, la mossa di Trump per evitare il blocco

trump usa shutdown minacciareShutdown Usa, Trump minaccia migliaia di licenziamenti nelle agenzie governative - In un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti conferma l'intenzione di sfruttare il momento per portare avanti il suo programmi di drastici tagli al governo federale. Segnala tg24.sky.it

trump usa shutdown minacciareGli Usa in shutdown, Trump minaccia licenziamenti di massa: cosa succede - Negli Stati Uniti è scattato il blocco delle attività governative non essenziali dopo la mancata approvazione della legge di spesa. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Usa Shutdown Minacciare