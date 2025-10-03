Trump sul sì di Hamas al rilascio di tutti gli ostaggi | Sono pronti alla pace Ora Israele smetta di bombardare La trattativa sui dettagli da chiarire
Su Truth, il presidente americano ha postato la sua prima risposta alla disponibilità di Hamas di accettare il suo piano di pace. Nel suo post, Trump ha scritto che le dichiarazioni dei miliziani palestinesi dimostrino quanto «siano pronti per una PACE duratura». Quindi si rivolge a Israele, che «deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter far uscire gli ostaggi in sicurezza e rapidamente! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo i dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della PACE tanto agognata in Medio Oriente». Da Hamas sì al piano di pace di Trump. 🔗 Leggi su Open.online
