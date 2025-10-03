Trump sul sì di Hamas al rilascio di tutti gli ostaggi | Sono pronti alla pace Ora Israele smetta di bombardare La trattativa sui dettagli da chiarire

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Truth, il presidente americano ha postato la sua prima risposta alla disponibilità di Hamas di accettare il suo piano di pace. Nel suo post, Trump ha scritto che le dichiarazioni dei miliziani palestinesi dimostrino quanto «siano pronti per una PACE duratura». Quindi si rivolge a Israele, che «deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter far uscire gli ostaggi in sicurezza e rapidamente! In questo momento è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo i dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della PACE tanto agognata in Medio Oriente». Da Hamas sì al piano di pace di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - hamas

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale  con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

trump s236 hamas rilascioHamas dice sì al piano di Trump: «Pronti al rilascio di tutti gli ostaggi e ai negoziati» - L'organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese ... Scrive msn.com

trump s236 hamas rilascioHamas: "Pronti a liberare ostaggi". Trump: "Israele fermi bombardamenti su Gaza" - Poi sarà l'inferno", dice Trump in un post su Truth quando negli Usa è mattina. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Trump S236 Hamas Rilascio