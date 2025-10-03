Trump reclama poteri speciali per attaccare i Narcos Cosa sta succedendo

Gli Stati Uniti sono in guerra. O, almeno, così vuole Donald Trump. Come riporta l’ Associated Press, internamente all’amministrazione americana sta circolando un memo che dichiara gli Usa in uno stato di “conflitto armato non internazionale” con i cartelli dei narcotrafficanti caraibici, ora dichiarati “unlawful combatants”. Secondo i legali della Casa Bianca, questa mossa autorizzerebbe il presidente ad adottare misure straordinarie per portare a un livello superiore le operazioni di contrasto al narcotraffico attualmente in corso nel mar dei Caraibi. Intanto, a Capitol Hill, si prepara una levata di scudi bipartisan contro quello che alcuni definiscono un tentativo di Trump di bypassare il Congresso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump reclama poteri speciali per attaccare i Narcos. Cosa sta succedendo

