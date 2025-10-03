Trump Putin Netanyahu leader più citati su radio e tv nell’ultimo mese
ROMA (ITALPRESS) – E’ Donald Trump il leader politico internazionale più citato sulle radio e tv italiane nell’ultimo mese: in base al monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, il presidente USA ha ottenuto infatti 10.608 menzioni, circa 4 ogni minuto. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai leader politici più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche nel periodo compreso fra martedì 26 agosto e giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: trump - putin
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Trump-Putin, sfida totale: Witkoff a Mosca tiene vivi i negoziati
Putin 'dà i numeri' della guerra e avverte Trump. "Ecco perché la Russia vince" - X Vai su X
Tg2. . Il piano per #Gaza. #Trump riunisce i generali americani: "Se Hamas boccia il piano per Gaza", dice, "sperimenterà l'inferno". E poi lo sguardo alla guerra alle porte dell'#Europa, "devo mettere insieme Putin e Zelensky", aggiunge Vai su Facebook
Gli italiani si schierano: Putin e Trump idoli leghisti, Netanyahu il più detestato - Zelensky è ancora il più apprezzato tra i protagonisti mondiali, ma meno di due anni fa. Lo riporta repubblica.it
Ucraina, Massolo: "Trump sta rischiando la sua reputazione di mediatore. Così Putin lo sta mettendo alle strette". E su Gaza... - Il presidente di Mundys analizza gli scenari globali: “Putin non vuole negoziare, conta sul logoramento dell’Occidente. affaritaliani.it scrive