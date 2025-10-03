Trump Putin Netanyahu leader più citati su radio e tv nell’ultimo mese

ROMA (ITALPRESS) – E’ Donald Trump il leader politico internazionale più citato sulle radio e tv italiane nell’ultimo mese: in base al monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, il presidente USA ha ottenuto infatti 10.608 menzioni, circa 4 ogni minuto. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai leader politici più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche nel periodo compreso fra martedì 26 agosto e giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it