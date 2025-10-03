Trump offre al Qatar garanzie di sicurezza uniche Ecco perché

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha firmato lunedì un ordine esecutivo che impegna gli Stati Uniti a garantire la sicurezza del Qatar in termini simili a quelli previsti dall’articolo 5 della Nato. Il testo, reso pubblico dopo la visita di Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, afferma che Washington risponderà a qualsiasi attacco armato contro Doha come se fosse una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale. È la prima volta che un Paese arabo ottiene un impegno formale di questo tipo da parte americana. La decisione nasce come compensazione per il fallito attacco israeliano contro dirigenti di Hamas riuniti a Doha, tre settimane fa, per discutere del complicatissimo processo negoziale in corso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump offre al Qatar garanzie di sicurezza uniche. Ecco perché

In questa notizia si parla di: trump - offre

Tulsi Gabbard offre a Trump il più complotto più gradito: quello su Obama

Intel licenzia, molla l’Europa e si offre a Trump come campione a stelle e strisce dei chip

Russia offre a Trump una “via d’uscita”: l’ipotesi dell’accordo esclusivo tra Mosca e Washington

Pur con limiti e criticità il piano di pace presentato da #Trump offre la possibilità di fermare la guerra e aprire la strada alla costruzione di una soluzione politica ad un conflitto che già ha prodotto lutti, devastazioni, sofferenze. Ogni sforzo deve essere fatto in qu - facebook.com Vai su Facebook

Pur con limiti e criticità il piano di pace presentato da #Trump offre la possibilità di fermare la guerra e aprire la strada alla costruzione di una soluzione politica ad un conflitto che già ha prodotto lutti, devastazioni, sofferenze. Ogni sforzo deve essere fatto in qu - X Vai su X

Trump, l’ultimatum ad Hamas: “Se rifiuta la pace per Gaza, sarà l’inferno”. Il ruolo di Turchia e Qatar per sbloccare l’intesa - Sostegno al piano da Paesi musulmani e Autorità nazionale palestinese. Lo riporta msn.com

SCENARIO GAZA/ “La svolta è il sì dei Paesi arabi al piano Trump e il Qatar può smuovere Hamas” - Paesi arabi indispettiti con gli USA per i privilegi concessi al Qatar, ma ora non sono più ostili verso Israele ... Come scrive ilsussidiario.net