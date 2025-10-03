Trump lancia l’ultimatum a Hamas | Accettate entro domenica o sarà l’inferno

Scadenza definitiva per il piano in 20 punti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fissato un termine perentorio: Hamas deve accettare l'accordo entro le ore 18 di domenica (mezzanotte in Italia). La proposta, articolata in 20 punti per cercare di porre fine alla crisi a Gaza, era stata resa nota all'inizio della settimana e prevedeva una risposta rapida da parte del movimento. La risposta di Hamas e la posta in gioco. Fino a questo momento Hamas non ha ancora completato la valutazione del piano. Inizialmente la controparte aveva avuto pochi giorni per decidere, ma ora la deadline è stata resa più stringente da Washington.

