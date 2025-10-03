Trump dà 48 ore a Hamas | Accordo su Gaza entro domenica o per voi sarà la fine Ma i Paesi arabi già pensano al piano B

Donald Trump non ha intenzione di pazientare oltre questo finesettimana per ricevere la risposta formale di Hamas al piano di pace messo sul tavolo dagli Usa e già accettato da Israele: «Un’intesa con Hamas va raggiunta entro le 18 di domenica, ora di Washington D.C.. È l’ultima possibilità», ha scritto il presidente Usa oggi sui suoi social. Il capo della Casa Bianca ha ottenuto lunedì il via libera da Benjamin Netanyahu al piano per il cessate il fuoco e la ricostruzione di Gaza, così come quello dei Paesi arabi della regione e, nei giorni successivi, della stessa Autorità nazionale palestinese. 🔗 Leggi su Open.online