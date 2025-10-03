Trump concede a Hamas l’ultima possibilità | c' è tempo fino a domenica sera per accettare l’accordo
Tel Aviv, dalla nostra inviata. L'attesa delle famiglie degli ostaggi per una risposta di Hamas al piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump è dolorosa.
Trump concede a Hamas “l'ultima possibilità”: c'è tempo fino a domenica sera per accettare l'accordo - Il piano americano promette di riportarli in Israele in 72 ore, ma i terroristi prendono tempo. ilfoglio.it scrive
