Trump avverte Hamas | Accordo entro il 5 ottobre o sarà l’inferno

Donald Trump ha lanciato su Truth un ultimatum ad Hamas, relativo a suo piano di pace per la Striscia di Gaza: «Un accordo deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18, ora di Washington DC. Ogni Paese ha firmato!». Il presidente Usa ha poi aggiunto, o meglio minacciato, che «se questo accordo da ultima chance non verrà raggiunto, l’ inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas». Le 18 di Washington corrispondono alla mezzanotte italiana. Proprio oggi un esponente di alto livello del gruppo islamista ha riferito all’ Afp che « Hamas sta continuando le sue consultazioni sul piano e ha informato i mediatori che le consultazioni in corso necessitano di ancora un po’ di tempo». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump avverte Hamas: «Accordo entro il 5 ottobre o sarà l’inferno»

In questa notizia si parla di: trump - avverte

Trump avverte la Corea: gli Usa muovono i bombardieri nucleari

Gli Usa schierano gli F-16 potenziati: così Trump avverte Kim

Trump avverte Zelensky: “Non dovrebbe prendere di mira Mosca”. E conferma: “Missili Patriot già spediti dalla Germania”

Putin 'dà i numeri' della guerra e avverte Trump. "Ecco perché la Russia vince" - X Vai su X

"Preparatevi alla guerra", dal Pentagono l'alert ai generali. E Trump avverte Putin sul nucleare Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Trump avverte Hamas: «Accordo entro il 5 ottobre o sarà l’inferno» - Il presidente Usa ha scritto su Truth che «in Medio Oriente ci sarà la pace in un modo o nell’altro». lettera43.it scrive

Trump ad Hamas: 'Accordo entro domenica o sarà l'inferno'. Onu: 'La zona sicura a sud di Gaza è una farsa' - Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. Scrive ansa.it