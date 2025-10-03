Truffa del finto figlio in difficoltà vittima una signora anziana | quattro denunciati
Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del “finto figlio”, che sfrutta la fragilità emotiva delle persone, inducendole a compiere versamenti immediati. La donna, infatti, convinta di aver ricevuto un messaggio urgente dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
