Truffa del finto figlio in difficoltà vittima una signora anziana | quattro denunciati

Cataniatoday.it | 3 ott 2025

Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con la tecnica del “finto figlio”, che sfrutta la fragilità emotiva delle persone, inducendole a compiere versamenti immediati. La donna, infatti, convinta di aver ricevuto un messaggio urgente dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

