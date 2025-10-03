Truccato il maxi-appalto per i lavori nel palazzo di giustizia Indagati tre dirigenti del Provveditorato
Nel mirino di Procura e Finanza interventi per quasi due milioni di euro: “Assegnazioni spezzettate e verbali falsi per favorire due aziende”. Avviso di garanzia anche all’ex Provveditore. Le difese: “Prima necessario leggere tutte le carte”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: truccato - appalto
“Truccato il maxi-appalto per i lavori nel palazzo di giustizia”. Indagati tre dirigenti del Provveditorato
“Truccato il maxi-appalto per i lavori nel palazzo di giustizia”. Indagati tre dirigenti del Provveditorato - Nel mirino di Procura e Finanza interventi per quasi due milioni di euro: “Assegnazioni spezzettate e verbali falsi per favorire due aziende”. Segnala ilsecoloxix.it
Genova, maxi appalto del tribunale truccato - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Genova, maxi appalto del tribunale truccato" pubblicato il 4 Ottobre 2025 a firma di Fq ... Segnala ilfattoquotidiano.it