Truccato il maxi-appalto per i lavori nel palazzo di giustizia Indagati tre dirigenti del Provveditorato

Nel mirino di Procura e Finanza interventi per quasi due milioni di euro: “Assegnazioni spezzettate e verbali falsi per favorire due aziende”. Avviso di garanzia anche all’ex Provveditore. Le difese: “Prima necessario leggere tutte le carte”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

"Truccato il maxi-appalto per i lavori nel palazzo di giustizia". Indagati tre dirigenti del Provveditorato

