Trovato morto Daniele Scotto Rosato finanziere di 30 anni scomparso in mare a Bacoli mentre andava in canoa

Fanpage.it | 3 ott 2025

Il maresciallo della Guardia di Finanza era disperso dal pomeriggio di ieri, quando era uscito in canoa nel mare di Bacoli. Il suo corpo è stato trovato, purtroppo, nel mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

